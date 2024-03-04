МО РФ заявило об уничтожении района размещения ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожили район сосредоточения живой силы и военной техники подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанесли удар и уничтожили район размещения живой силы и военной техники ВСУ на авдеевском направлении специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что, прибыв на огневую позицию, военнослужащие осуществили наводку машин на местности и в темное время суток ударили по району скопления живой силы, огневых средств, а также взводно-опорному пункту украинских войск. Отработав по целям, артиллеристы-реактивщики покинули огневые позиции, уводя боевые машины от возможного ответного удара противника.

"Работаем в основном в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас ночью не видит, а наши операторы видят все <...> Поэтому мы работаем ночью. Разницы нет: днем или ночью. Все ребята профессионалы", - рассказал на видео, распространенном Минобороны, командир реактивной батареи с позывным Ока.

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" предназначена в первую очередь для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и иных целей в различных условиях боевой обстановки.