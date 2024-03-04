МО РФ заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Днепр" стрельбой прямой наводкой уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танкисты гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины в Запорожской области. Экипажи танков Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Чтобы не допустить ответного огня со стороны противника, танкисты работают по системе "карусель", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что, согласно этому методу, сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает ее. При движении и смене позиций личный состав продолжает вести огонь по противнику. Взамен вышедшей из боя машины в дело вступает следующая, находясь на другом направлении атаки.

В министерстве добавили, что после окончания боевой работы танкисты выдвигаются в тыловой район, где проводят перезарядку, обслуживание и мелкий ремонт, а затем вновь приступают к работе по целям, полученным от воздушной разведки.