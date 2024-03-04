Трутнев заявил, что требования к БПЛА в зоне СВО меняются раз в две недели

Вице-премьер - полпред президента в ДФО отметил, что специалисты стараются добиться того, чтобы дроны работали и выполняли поставленную перед расчетами задачу

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Технические требования к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), работающим в зоне проведения специальной военной операции (СВО), меняются раз в две недели, что влияет на процесс разработки как самих БПЛА, так и станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы стараемся вручать всю привезенную помощь прямо в подразделения и постоянно сверяться с тем, что нам говорят, скажем так, с земли. Есть сложности по РЭБ и по БПЛА. По стрелковым комплексам есть понимание, что надо изменить, а что работает хорошо. Мы работаем с сообществом российских оружейников, поддерживаем их, помогаем расширять производство. С РЭБ и БПЛА все намного сложнее. На Дальнем Востоке люди готовы производить станции радиоэлектронной борьбы или беспилотные летательные аппараты, но требования к беспилотникам меняются раз в две недели, надо придумывать что-то новое", - сказал он.

Трутнев добавил, что специалисты следят за изменениями к требованиям. "Стараемся добиться того, чтобы наши БПЛА работали и выполняли поставленную перед расчетами задачу. У нас группа из сотрудников Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, полпредства президента в ДФО и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики полгода отработала в зоне СВО. Ребята работали именно с беспилотниками. Отработали все достойно, получили благодарности от командования, ряд представлен государственным наградам", - рассказал вице-премьер.

Полный текст интервью будет опубликован в 10.00 мск.