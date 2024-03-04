Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" прибыл в Катар

В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что на причале прошла церемония встречи корабля, в которой приняли участие представители российского посольства в республике и офицеры военно-морских сил принимающей стороны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота совершил деловой заход в порт Хамад в Катаре. Экипаж примет участие в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Хамад государства Катар. <...> В период стоянки корабля в порту Хамад спланировано участие фрегата в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024, в ходе которой корабль смогут посетить иностранные гости мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

На причале прошла церемония встречи корабля, в которой приняли участие представители российского посольства в Катаре, офицеры военно-морских сил принимающей стороны.

Для личного состава фрегата предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям.