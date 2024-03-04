Под Авдеевкой подбили машину разминирования на базе Abrams

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, удар нанесли с помощью беспилотника

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Еще одна американская машина подбита под Авдеевкой за выходные. На этот раз беспилотником подбита машина разминирования на базе танка Abrams", - сказал Кимаковский.

Первого марта командир расчета БПЛА с позывным Рассвет сообщил ТАСС, что за несколько дней под Авдеевкой уничтожены и подбиты два танка Abrams и эвакуационная машина на базе Abrams Вооруженных сил Украины.