В МО РФ сообщили о поражении свыше 270 объектов ВСУ на купянском направлении

Потери противника на купянском направлении составили до 35 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" поразили свыше 270 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено поражение свыше 270 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скопление живой силы и техники ВСУ", - сказал он.

Бигма также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20, две гаубицы М-777 и М-198 производства США. "Потери противника на купянском направлении составили до 35 военнослужащих и 3 пикапа", - заключил начальник пресс-центра группировки.