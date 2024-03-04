В России сформировали арктический батальон морпехов

Командующий Краснознаменного объединения вице-адмирал Александр Юлдашев уточнил, что в последние годы Тихоокеанский флот, а также войска и силы на Северо-Востоке наращивают присутствие в арктическом районе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Батальон морской пехоты сформирован в Краснознаменном объединении ВС РФ, которое работает в Арктической зоне. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" рассказал командующий Краснознаменного объединения вице-адмирал Александр Юлдашев.

"Из последних новостей: на базе бригады сформирован танковый батальон. Получили новенькие Т-80БВМ, которые великолепно зарекомендовали себя в ходе этого конфликта. Также сформированы арктический батальон морской пехоты, реактивный и противотанковый дивизионы, которые уже выполняют задачи на передовой", - сказал Юлдашев.

Он уточнил, что в последние годы Тихоокеанский флот, а также войска и силы на Северо-Востоке (как его составляющая) наращивают присутствие в арктическом районе.

"Все больше мероприятий боевой подготовки мы планируем и проводим в этих суровых краях. Мы создаем различные новые подразделения, которые выполняют или в ближайшее время будут выполнять на постоянной основе в этом районе свойственные задачи. Это касается береговой обороны, сил и средств ПВО, радиотехнического обеспечения и других. В связи с этим в активной фазе находится строительство соответствующей инфраструктуры для размещения личного состава, техники и оборудования как на материковой, так и на островной части Арктической зоны ответственности", - добавил он.

В декабре 2023 года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что США вместе с союзниками намерены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике, в том числе оспаривая право РФ "на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе". Наряду с этим, указал Герасимов, НАТО под предлогом реагирования на деятельность ВС РФ в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению северного фланга альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики.