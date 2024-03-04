Российский военнослужащий рассказал, куда нужно бить FPV-дроном по Abrams

Работать надо быстро и четко, слаженно, сказал командир расчета БПЛА с позывным Рассвет

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прицельное попадание FPV-дрона в заднюю часть танка Abrams выводит американскую машину из строя, рассказал командир расчета БПЛА с позывным Рассвет.

"Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать" и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале "Народного фронта", добавив, что трудностей с поражением танка не возникло.

1 марта Рассвет сообщил ТАСС, что за несколько дней под Авдеевкой уничтожены и подбиты два танка Abrams и эвакуационная машина на базе Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позднее ТАСС сообщал о поражении еще одного танка Abrams на авдеевском направлении после двух попаданий FPV-дронов "Упырь".

Впервые у линии фронта танк был замечен 25 февраля. Это произошло северо-западнее Авдеевки, которая незадолго перед этим перешла под полный контроль ВС РФ. 26 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожили Abrams, несмотря на наличие у него дополнительной динамической защиты. В социальных сетях быстро распространились кадры поражения танка и догорающей бронемашины. На следующий день уничтожение подтвердило российское военное ведомство.