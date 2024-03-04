МО РФ сообщило о поражении 12 опорных пунктов ВСУ на авдеевском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук заявил, что потери ВСУ на этом направлении составили до 450 военнослужащих и пункт управления беспилотной авиации

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Центр" поразили 12 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Всего в течение суток поражено около 300 выявленных целей противника, в том числе 12 опорных пунктов, 1 пункт управления и более 60 артиллерийских позиций", - сказал он.

Савчук добавил, что потери противника на данном направлении составили до 450 военнослужащих и пункт управления беспилотной авиации.