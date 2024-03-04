Курганское оборонное предприятие "Курганприбор" планирует запустить два новых цеха летом

По словам сенатора от региона Сергея Муратова, резиденты индустриального парка "Территория областного развития" вовлекаются в кооперацию для выполнения гособоронзаказа при наличии свободного оборудования

ТАСС, 4 марта. "Курганприбор" планирует запустить два новых цеха для производства продукции оборонно-промышленного комплекса в июне. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Курганской области Сергей Муратов, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"В мае или июне мы будем открывать еще два новых цеха, уже касаемо "оборонки", - приводит пресс-служба слова Муратова, прибывшего в Курган с рабочей поездкой.

Он также отметил, что резиденты индустриального парка "Территория областного развития" вовлекаются в кооперацию для выполнения гособоронзаказа при наличии свободных станков, оборудования.

"Курганприбор" производит взрыватели для танковых снарядов, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов.