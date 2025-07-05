На Балтийском флоте приняли присягу более 300 молодых военнослужащих

Военнослужащих призвали из Калининградской области и более чем из 20 регионов

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 300 военнослужащих из числа молодого пополнения, прибывшего для прохождения военной службы по призыву в рамках призыва "Весна-2025", приняли присягу на Балтийском флоте. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

"На Балтийском флоте к военной присяге приведено свыше 300 военнослужащих из числа молодого пополнения. <...> Военнослужащие призваны из Калининградской области и более чем из 20 регионов Российской Федерации - Московской, Ленинградской, Рязанской, Челябинской областей, республик Татарстан, Мордовия и многих других, регионов Урала и Сибири", - отмечается в сообщении.

В соединениях и воинских частях флота молодые военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы. После приведения к военной присяге молодые матросы распределены на корабли и береговые части с учетом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

Во всех соединениях и частях флота созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха. В них специалисты-психологи помогают новобранцам адаптироваться к военной службе и пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.