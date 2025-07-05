На Балтийском флоте прошли учения по отражению атаки "диверсантов"

Во время учений применялись холостые боеприпасы, ручные дымовые гранаты, прицелы ночного видения и БПЛА коптерного типа с телевизионной камерой

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Специальное учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на объекты военной инфраструктуры прошло на Балтийском флоте.

В ходе тренировки были применены холостые боеприпасы и ручные дымовые гранаты, а также прицелы ночного видения и БПЛА коптерного типа с телевизионной камерой, сообщает пресс-служба Балтфлота.

"С личным составом подразделения охраны военных объектов Балтийского флота проведено специальное учение, основной целью которого была отработка действий по отражению нападения ДРГ условного противника на объекты военной инфраструктуры флота. <...> В ходе тренировки для создания условий, максимально приближенных к боевым, были применены холостые боеприпасы и ручные дымовые гранаты, а также военнослужащими активно применялись прицелы ночного видения и БПЛА коптерного типа с телевизионной камерой", - отмечается в сообщении.

По замыслу учения, диверсанты высадилась на побережье Балтийского моря и продвигалась вглубь территории Калининградской области, где в ночное время совершила нападение на один из военных объектов. Условный противник, предпринял попытки совершить прорыв к стоянке авиационной техники, через КПП и через ограждения, на одном из аэродромов области.

По команде дежурного, подразделение охраны, приведенное в боевую готовность, выдвинулось для оказания сопротивления условному противнику. Бойцы подразделения охраны Балтийского флота отработали различные варианты обороны важного режимного объекта.