Марочко: силы РФ на нескольких участках до 2 км отодвинули ВСУ от Белгородчины

Военный эксперт отметил, что в целом армия России успешно вытесняет противника как от Белгородской, так и от Курской областей, создавая буферную зону

ЛУГАНСК, 6 июля /ТАСС/. Подразделения российской армии, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули Вооруженные силы Украины на некоторых участках фронта до 2 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

4 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие начали бои на новом участке фронта шириной в 20 км на стыке Белгородской и Харьковской областей для формирования буферной зоны у Белгородчины.

"У нас начался формироваться новый участок на белгородской границе, где линия боевого соприкосновения, которая находилась в довольно-таки статическом состоянии очень длительное время, начала приходить в движение. Уже сейчас освобожден населенный пункт Меловое, по заявлению Министерства обороны Российской Федерации, и также идет дальнейшее продвижение в западном направлении нашими войсками. Сразу хочу отметить, что где-то на 1,5-2 км уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации", - сказал он.

Военный эксперт отметил: в целом армия РФ успешно отодвигает противника как от Белгородской, так и от Курской области, формируя тем самым буферную зону у данных российских субъектов.