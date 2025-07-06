Бойцы группировки "Восток" уничтожили блиндажи ВСУ на южнодонецком направлении

Кроме того, военнослужащие России ликвидировали украинские пункты управления БПЛА

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Расчеты артиллерии группировки "Восток" уничтожили блиндажи противника на южнодонецком направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении при поддержке БПЛА артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" нанесли прицельные удары по укрепленным позициям ВСУ. В результате огневого поражения уничтожены блиндажи противника, а также личный состав", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, военнослужащими группировки были уничтожены украинские пункты управления БПЛА. Как отметили в ведомстве, операторы ударных FPV-дронов "Востока" точечными ударами уничтожили ретрансляторы, обеспечивавшие связь с вражескими беспилотниками, а также живую силу противника.