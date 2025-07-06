Бойцы "Днепра" уничтожили грузовик с гаубицей М777 ВСУ в Херсонской области

Грузовик противника подожгли, сбросив осколочно-фугасные боеприпасы с квадрокоптера

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки "Днепр" уничтожили перевозивший гаубицу М777 грузовик на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

При разведке днепровского правобережья оператором разведывательного беспилотника был обнаружен грузовик ВСУ, буксировавший 155-мм гаубицу М777 ВСУ американского производства.

"В результате нескольких точных сбросов осколочно-фугасных боеприпасов с квадрокоптера грузовик противника был обездвижен и подожжен. Затем ударами FPV-дронов на оптоволокне было полностью разбито и орудие украинских националистов", - говорится в сообщении ведомства.