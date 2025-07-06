Группировка "Запад" за сутки уничтожила 16 минометов и 18 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожила 16 минометов и 18 беспилотников противника за минувшие сутки.
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
"За сутки потери ВСУ составили <…> 16 минометов. Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Шаров.
Он отметил, что при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины в районах Купянска, Березовки, Песчаного и Петровки Харьковской области.