Военная операция на Украине Группировка "Запад" за сутки уничтожила 16 минометов и 18 БПЛА ВСУ

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Бойцы РФ также нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины в районах Купянска, Березовки, Песчаного и Петровки Харьковской области