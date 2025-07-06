6 июля, 05:06
Военная операция на Украине

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 16 минометов и 18 БПЛА ВСУ

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Бойцы РФ также нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины в районах Купянска, Березовки, Песчаного и Петровки Харьковской области

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожила 16 минометов и 18 беспилотников противника за минувшие сутки.

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Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили <…> 16 минометов. Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Шаров.

Он отметил, что при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины в районах Купянска, Березовки, Песчаного и Петровки Харьковской области. 

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