ТАСС: украинские власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию

По словам собеседника агентства, это связано с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, где "есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Назначенные Киевом власти города Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов ВС РФ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В связи с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке, есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию. Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас Киев в основном отправляет по селам волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться, но редко кто на это соглашается. Жители понимают, уточнил он, что после оставления своих жилищ, "они мгновенно будут разграблены украинскими военнослужащими". "Такие случаи повсеместны, а было также и принудительное выселение мирных граждан из домов для размещения военных киевского режима, и никого не интересовала судьба людей, оставшихся без крова", - отметил представитель силовых структур.

По данным Минобороны России, за последние сутки подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка и Антоновка Херсонской области.