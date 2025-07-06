ТАСС: ВСУ перекинули на сумское направление новые подразделения

Бойцы группировки "Север" наступают в направлении областного центра, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило подразделения 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты на сумское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Враг продолжает наращивать численный состав своей группировки в Сумской области, пытаясь остановить продвижение бойцов "Севера". Бесстрашные перемалывают украинских оккупантов и наступают в направлении областного центра. Анализ публикаций украинских волонтеров показал переброску на данный участок фронта подразделений 93-й омбр и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты", - отметил он.