Над регионами РФ и Азовским морем за ночь сбили 120 украинских БПЛА

В частности, 30 дронов уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили и перехватили 120 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 - над территорией Брянской области, 29 дронов над Курской областью, 18 БПЛА уничтожили над Орловской областью, 17 - над территорией Белгородской области, 13 сбили над территорией Тульской области, 4 - над Калужской областью, 3 дрона над Ленинградской областью, 2 сбили над территорией Смоленской области, 2 - над территорией Новгородской области, 1 - над территорией Тверской области и 1 перехватили над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении.