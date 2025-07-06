ТАСС: ВСУ спешно оборудуют позиции у Великого Бурлука

Это происходит в лесных массивах между селами Хатнее и Амбарное, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты из числа переброшенных на великобурлукское направление бригад спешно оборудуют позиции в лесах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщали ранее силовики, командование ВСУ, шокированное стремительным наступлением бойцов "Севера", перебросило на этот участок фронта резервы из состава 143-й отдельной механизированной и 3-й отдельной танковой бригад.

"Они безуспешно пытаются остановить продвижение наших войск. Характерно, что данные подразделения противник держал в резерве для переброски на купянское направление, а также не исключал возможности их применения для прорыва на нашу территорию. Однако сегодня личный состав 143-й ОМБр и 3-й ОТБр спешно оборудует позиции в лесных массивах между селами Хатнее и Амбарное", - отметил собеседник.