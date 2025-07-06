ТАСС: бригада ВСУ указала на отсутствие эвакуационного транспорта

Отдельная танковая бригада на сумском направлении также имеет большое число тяжелораненых, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первая отдельная танковая бригада ВСУ, переброшенная на сумское направление, указала на большое количество раненых и отсутствие эвакуационного транспорта.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В украинских волонтерских чатах выявлена информация о колоссальных потерях 1-й ОТБр, военнослужащие которой также жалуются и на большое количество тяжелораненых, эвакуировать которых не представляется возможным из-за отсутствия автотранспорта", - сказал собеседник агентства.