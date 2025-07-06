Над регионами России уничтожили 48 украинских БПЛА

В Минобороны России сообщили, что беспилотники сбили с 14:20 до 19:30 мск

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над РФ 48 украинских БПЛА с 14:20 мск до 19:30 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 14:20 мск до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 - над территорией Калужской области, 10 - над территорией Брянской области, 9 - над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву, 6 - над территорией Белгородской области, 6 - над территорией Смоленской области, 2 - над территорией Ленинградской области, 1 - над территорией Курской области и 1 - над территорией Новгородской области", - сказали в ведомстве.