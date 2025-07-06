Пушилин заявил об успехах российских войск в Часовом Яре

Глава ДНР подчеркнул, что на этом участке фронта складывается благоприятная оперативная обстановка

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Российские войска добились успехов в Часовом Яре. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Константиновское направление. Мы также видим и освобождение населенных пунктов. Видим также определенные успехи в Часовом Яре, и уже не за горами хорошие новости о самом населенном пункте, ну а дальше освобождение уже непосредственно Константиновки", - следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Пушилина.

Пушилин подчеркнул, что на этом участке фронта складывается благоприятная оперативная обстановка.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что ВС РФ в Часовом Яре оттеснили ВСУ на западные окраины.