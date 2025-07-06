Над территорией Новгородской области сбили один БПЛА

Врио губернатора региона Александр Дронов попросил жителей не снимать на фото и видео пролеты БПЛА и работу российских защитников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Истребители авиации и подразделения ПВО сбили один беспилотник над Новгородской областью, сообщил врио губернатора Александр Дронов.

"Над территорией Новгородской области сбит один БПЛА. Спасибо нашим ребятам за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

Руководитель региона попросил жителей не снимать на фото и видео пролеты БПЛА и работу российских защитников.

Ранее глава области сообщал о сбитых утром двух беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет, сообщал Дронов. По данным Минобороны РФ, всего за 6 июля в небе над областью сбито четыре дрона.-