ТАСС: Киев не отказался от размещения ТЦК в гражданских объектах

После резонанса в СМИ на основных ресурсах ТЦК информацию удалили, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Киевские власти не будут отказываться от идеи размещения территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в гражданских объектах. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Ранее Винницкий ТЦК сообщил, что из-за ситуации в стране прекратил работу по основному адресу и переехал в здание Винницкой областной клинической больницы и центр предоставления госуслуг.

"Прикрылись людьми. Однако СНБО (совет национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС) Украины наверняка заявит, что это "российская ИПСО" (информационно-психологическая операция - прим. ТАСС), как и весь процесс "мобилизации" в бывшей советской республике. После резонанса в СМИ на основных ресурсах ТЦК информация была удалена, но от решения разместить "людоловов" в гражданских объектах никто не отказывался", - сказал собеседник агентства.