Главком ВМФ: погибший Гудков завоевал авторитет в войсках победами на поле боя

Александр Моисеев подчеркнул, что замглавкома ВМФ "осознанно шел на риск, воевал дерзко, героически и всегда добивался успеха"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Погибший в Курской области во время боевой работы замглавкома ВМФ Михаил Гудков завоевал авторитет в войсках победами на поле боя. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом Герой Российской Федерации адмирал Александр Моисеев.

"Был убежден, что успешность морской пехоты в бою по сравнению с другими войсками обосновывается не только их уровнем подготовки, а в первую очередь высочайшим боевым духом, готовностью к самопожертвованию во имя Родины командиров и личного состава, основанной на многовековой истории и традициях морской пехоты и ВМФ, - приводит слова Моисеева газета "Красная звезда". - Сам был таким, высокие требования предъявлял к себе и своим подчиненным, осознанно шел на риск, воевал дерзко, героически и всегда добивался успеха. Свой авторитет в войсках завоевал победами на поле боя".

Гудков погиб, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции вместе с боевыми товарищами - бойцами прославленной 155-й отдельной гвардейской Курской ордена Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Теперь соединение будет носить его имя.

Курск

6 августа 2024 года, вернувшись с марша, морпехи 155-й в числе первых встретили противника, рвущегося к Судже, к Курской АЭС. Вместе с другими подразделениями "северян" тихоокеанцы остановили его продвижение и в конечном счете выдворили врага за границу. 155-я бригада под командованием Гудкова стала для Курской области особенной, при освобождении региона морпехи демонстрировали беспримерный героизм.

В марте генерал-майор получил назначение на новую должность. Ему предстояло нести ответственность за все береговые войска: ракетно-артиллерийские и морскую пехоту.

Непосредственно в зоне СВО генерал-майор возглавил группировку морской пехоты. С назначением на должность заместителя главнокомандующего ВМФ он начал активно внедрять опыт 155-й бригады во всех подчиненных соединениях (частях) морской пехоты вверенной ему группировки.

Послужной список

Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинске (ныне в ДНР). Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища по его окончании в 2005 году был направлен в Воздушно-десантные войска, где прошел путь до командира десантно-штурмового батальона. Боевой опыт получил и в Сирии. Завершив обучение в Общевойсковой академии ВС РФ, Гудков был назначен командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

За проявленные мужество, стойкость и массовый героизм 28 марта 2022 года соединению было присвоено почетное наименование гвардейского. Спустя год с небольшим ее командир Гудков, тогда еще полковник, был удостоен звания Героя России. Медаль "Золотая Звезда" - не единственная награда офицера. У него два ордена Мужества, медаль Жукова. Теперь к числу его наград добавился второй знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" (посмертно), что в истории современной России произошло впервые.

Генерал нового формата

"Знаешь, я много командиров в своей жизни видел. Варяг - настоящий отец-командир. Строгий, справедливый, решительный и мудрый не по годам. А еще очень смелый, не каждый комбриг будет со своими морпехами на линии огня находиться, а он это делал постоянно", - отметил старший офицер бригады.

Командир 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Гроза назвал Гудкова "генералом нового формата из молодых, выращенных на СВО". "Светлая голова, абсолютное понимание ситуации текущего момента, всегда был с войсками. От первого до последнего дня. Никогда не отсиживался где-то в штабах. Выезжал на позиции, оценивал происходящее и тепло, доверительно беседовал с бойцами", - сказал он.

Имя генерала будет увековечено и навсегда сохранится в истории страны: в честь Героя Российской Федерации будут названы улица в Донецке и школа в ДНР, как и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.

"Светлая память о талантливом военачальнике, отважном офицере, верном сыне России генерал-майоре Михаиле Евгеньевиче Гудкове навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в некрологе Минобороны России, под которым подписался руководящий состав ведомства во главе с министром Андреем Белоусовым.