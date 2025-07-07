В их числе 118-я, 159-я, 65-я отдельные механизированные бригады, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ВСУ на запорожском направлении задействовали девять бригад. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На запорожское направление брошены 118-я, 159-я, 65-я отдельные механизированные бригады, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 11-я отдельная бригада Нацгвардии Украины имени Михаила Грушевского, а также 108-я, 115-я, 118-я, 128-я бригады теробороны", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что назначенные Киевом власти города Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов ВС РФ.