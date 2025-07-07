Зенитчики группировки "Восток" в свой праздник пожелали россиянам мирного неба

Бойцы также пожелали всем военнослужащим вернуться к своим родным

МАРИУПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" в День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ пожелал всем соотечественникам мирного неба, а военнослужащим - вернуться к своим родным.

"Хочу пожелать всем нашим гражданам мирного неба над головой. А военным - вернутся домой живыми, здоровыми. Родители ждут, жены, дети", - сказал ТАСС заместитель начальника расчета с позывным Вороба.

Начальник расчета ЗРК "Тор" с позывным Орел, поздравив всех зенитчиков с праздником, пожелал им хороших боевых товарищей, "чтобы все ракеты шли в цель, и чтобы машина не подводила никогда.

День зенитных ракетных войск

8 июля 1960 года в составе Вооруженных сил СССР был создан новый род войск - зенитные ракетные войска (ЗРВ). Они входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

ЗРВ составляют основную огневую силу в системе ПВО и предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

ЗРВ выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.

В составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения, - ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия. Комплексы могут иметь как ракетное вооружение - С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", так и ракетно-пушечное вооружение - "Панцирь-С". В войска поступают также новейшие комплексы С-350 "Витязь".