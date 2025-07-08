Пленный из ВСУ: в лесах под Яблоновкой остаются трупы украинских солдат

Военнопленный подчеркнул, что украинская сторона даже не пробует эвакуировать погибших

КУРСК, 8 июля. /ТАСС/. Множество тел погибших солдат Вооруженных сил Украины остаются в лесах вблизи села Яблоновка Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил украинский солдат Александр, славшийся в плен российским военнослужащим.

"Я насмотрелся уже на эти бои, на ребят, которые лежат, гниют, а их никто не забирает. Их же полно там (в районе Яблоновки - прим. ТАСС), в лесах", - сказал собеседник агентства.

Пленный отметил, что украинская сторона даже не пробует эвакуировать погибших солдат.

Александр сдался в плен российским военнослужащим в районе села Яблоновка Сумской области.

13 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области.