Боец Орел: расчет "Тора" сбил украинский БПЛА Vampire прямо над ЗРК "Бук"

Начальник расчета "Тора" также сообщил, что его машина участвует в спецоперации с 2022 года

МАРИУПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" в составе группировки войск "Восток" сбил украинский ударный беспилотник Vampire, пытавшийся осуществить сброс на российский ЗРК "Бук". Тем самым бойцы уберегли экипаж и машину, рассказал ТАСС начальник расчета "Тора" с позывным Орел.

"Мой сменщик буквально месяц назад сбил БПЛА Vampire прямо над "Буком". Прямо над ним, в момент, когда противник пытался осуществить сбросы на "Бук". Мой сменщик выполнил свою задачу и прикрыл товарищей", - рассказал Орел.

Он также сообщил, что его машина участвует в СВО с 2022 года. На ее счету сотни сбитых целей, включая РСЗО и различные виды беспилотников противника.