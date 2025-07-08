В российских силовых структурах отметили, что "зачастую людям вменяют то, что они вовсе не совершали"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины преследуют жителей города Херсона, которые могли быть связаны с российскими властями в 2022 году. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В Херсоне СБУ преследуют всех, кто хоть как-то мог быть связан с российскими властями в 2022 году. Зачастую людям вменяют то, что они вовсе не совершали", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что, скорее всего, это "делается для запугивания населения и уменьшения рисков контакта пророссийски настроенных граждан в тех регионах, где еще у власти находятся пособники киевского режима".