Боец Вороба: число сбитых целей комплекса "Тор" "Востока" достигает 60 в неделю

Замначальника расчета отметил, что боевая машина ни разу не подвела военнослужащих

МАРИУПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Российский расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" в составе группировки войск "Восток" в последнее время сбивает порядка 50-60 воздушных целей в неделю. В основном, это беспилотные летательные аппараты противника, сообщил ТАСС заместитель начальника расчета с позывным Вороба.

"Цели разные. "Бабки-ежки", дроны-камикадзе, "Лелеки" (украинские разведывательные беспилотники - прим. ТАСС). Много сбивали и на расстоянии 11 километров, и 5-6. Можно за неделю до 50-60 штук сбить. Бывают массовые налеты. Даже бывает, постоянно ездишь перезаряжаться", - сказал Вороба.

По его словам, боевая машина военнослужащих ни разу не подвела. "Честно сказать, аналогов нет такой машине. Не видел ни одной еще. Видим все, в любую погоду работаем. Днем, ночью, в дождь. Ни разу еще не подводила. Цели все ловим, которые есть, даже можно ФАБы поймать вообще спокойно", - отметил Вороба.