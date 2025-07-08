Группировка "Центра" сорвала ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Задачу выполнил расчет САУ "Гиацинт-С" 90-й гвардейской танковой дивизии, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Артиллерийский расчет группировки "Центр" сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, противник планировал произвести ротацию личного состава на подступах к Красноармейску. Выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов очередные планы украинских боевиков были успешно сорваны, и враг понес серьезные потери.

"После подтверждения уничтожения цели военнослужащие опустили и замаскировали ствол орудия и убыли на запасные позиции на случай ведения ответного огня со стороны ВСУ", - отметили в ведомстве.