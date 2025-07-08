Группировка "Юг" уничтожила два терминала связи Starlink ВСУ в ДНР

Для выполнения задачи мотострелки применили квадрокоптеры, оборудованные системой сброса боеприпасов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Терминалы для организации управления войсками противника были обнаружены в районе населенного пункта Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Для их уничтожения мотострелки применили квадрокоптеры, оборудованные системой сброса боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, операторами "Юга" были уничтожены тяжелые дроны в районе Часова Яра. Беспилотники осуществляли доставку грузов на позиции противника, а также несли боезаряд для сброса на позиции российских войск.