Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию Поддубного

Во время освобождения населенного пункта артиллерия и беспилотная авиация группировки "Восток" непрерывно наносили удары по огневым позициям ВСУ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Инженерные подразделения ВС РФ начали работы по разминированию района Поддубного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее в министерстве проинформировали об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Поддубное.

"Военнослужащие инженерных подразделений мотострелковой бригады приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве рассказали о ходе освобождения населенного пункта. Там отметили, что артиллерия и беспилотная авиация группировки "Восток" непрерывно наносили удары по огневым позициям бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ. Кроме того, штурмовики 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону и смогли закрепиться в Поддубном.

"Проведя зачистку зданий и подвальных помещений, мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады в знак освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги Российской Федерации", - добавили в ведомстве.