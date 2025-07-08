8 июля, 05:03
Военная операция на Украине

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 51 пункт управления дронами ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС
Противник также потерял 25 БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили 51 пункт управления беспилотной авиацией и 25 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Подразделением противовоздушной обороны уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией", - сказал Шаров.

Кроме того, расчетами РСЗО "Торнадо" группировки был нанесен удар по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине