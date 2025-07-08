Группировка "Запад" за сутки уничтожила 51 пункт управления дронами ВСУ

Противник также потерял 25 БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили 51 пункт управления беспилотной авиацией и 25 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделением противовоздушной обороны уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией", - сказал Шаров.

Кроме того, расчетами РСЗО "Торнадо" группировки был нанесен удар по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ.