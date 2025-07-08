Бойцы "Запада" развернули обеспечивающий 300 абонентов мобильный комплекс связи

Комплекс разработан для работы в условиях сложного рельефа местности, отметили в Минобороны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Военные связисты группировки "Запад" организовали оперативную передачу информации между 300 абонентами с помощью мобильного комплекса связи. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие батальона связи 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" на одном из направлений СВО развернули мобильный комплекс связи, предназначенный для оперативной передачи команд управления и данных. Данный комплекс разработан, прежде всего, для работы в условиях сложного рельефа местности. Он размещается на бронеавтомобиле "Тигр" и оснащен спутниковой связью и КВ-радиостанциями для обеспечения надежной связью до 300 абонентов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как отметили в министерстве, комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью, а передаваемые сообщения защищены кодированием. Кроме того, комплекс позволяет осуществлять удаленное управление из укрытия благодаря вынесенному автоматизированному рабочему месту оператора, подключенному по скоростному каналу.