Экипаж бронепоезда "Енисей" провел занятия по боевой подготовке

В Минобороны сообщили, что занятия включают отработку взаимодействия расчетов, входящих в состав поезда

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Военные железнодорожники группировки войск "Центр" провели боевое слаживание расчетов и экипажа специального бронепоезда "Енисей" в тыловом районе зоны проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие экипажа специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать боевую подготовку в перерывах между оперативными выездами по технической разведке и восстановлению железнодорожной инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Регулярные занятия включают отработку взаимодействия расчетов, входящих в состав уникального боевого бронепоезда", - говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, особое внимание уделяется комплексной системе безопасности, включающей разведку с помощью беспилотников, работу расчетов радиоэлектронной борьбы, действия расчетов инженерной разведки и групп прикрытия. После полноценной разведки и обследования территории к работе приступают военнослужащие ремонтно-восстановительного отделения, устраняющие повреждения железнодорожного полотна.

Экипаж "Енисея" регулярно отрабатывает применение всего арсенала вооружения бронепоезда - зенитные установки, пулеметы "Утёс", 30-мм автоматические пушки 2А42, 80-мм минометы и автоматические гранатометы АГС-17.

В ведомстве уточнили, что на бронепоезде есть также разведывательные дроны и квадроциклы для передвижения мобильной огневой группы.