Боец Петля: на стороне ВСУ в Поддубном воевали франкоязычные наемники

По словам военного, о присутствии иностранцев свидетельствовали данные радиоперехватов

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Франкоязычные наемники воевали на стороне ВСУ в селе Поддубное на западе ДНР. Как рассказал ТАСС стрелок 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Петля, о присутствии иностранцев свидетельствовали данные радиоперехватов.

"Наемники были, слышали французскую речь, английскую речь", - сказал боец.

Ранее неоднократно сообщалось об ударах по пунктам дислокации и командным пунктам ВСУ, в результате которых гибли украинские командиры и иностранные наемники. Позднее о ликвидации наемников сообщил ТАСС штурмовик бригады с позывным Гусь.

6 июля Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Поддубное в ДНР.