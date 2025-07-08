Группировка "Восток" за сутки уничтожила 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике формированиям механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады теробороны противника

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили станцию связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял 2 пункта боепитания, станцию спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены 3 миномета противника", - сказал Гордеев.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике формированиям механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Толстой, Карла Маркса, Малиновка и Воскресенка.