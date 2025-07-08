Ярославские десантники поразили пикап с личным составом ВСУ в районе Часова Яра

После выполнения боевой задачи расчет оперативно замаскировал позицию и укрылся в блиндаже, отметили в Минобороны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Расчет 120-мм миномета ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллеристы-десантники Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов. Расчет 120-мм миномета за считаные минуты [занял] огневую позицию, вычислил исходные данные для стрельбы и произвел первый выстрел. После этого беглым огнем с корректировкой миномет нанес точный удар по транспорту противника, прямым попаданием уничтожив вражеский пикап с личным составом ВСУ на дороге", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, расчет оперативно замаскировал позицию и укрылся в блиндаже после выполнения боевой задачи.