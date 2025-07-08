Группировка "Восток" уничтожила замаскированные в лесополосе позиции ВСУ

Бойцы также поразили гексакоптеры типа "Баба-яга", применяемые противником для сброса боеприпасов, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили замаскированные в лесополосе позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении артиллеристами группировки войск "Восток" поражены скрытые позиции противника. В ходе ведения разведки операторы БПЛА выявили огневые позиции и блиндажи ВСУ, замаскированные в лесополосах. Получив координаты, артиллерийские расчеты нанесли прицельные удары, поразив сооружения противника, а также уничтожив боевиков ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Также бойцы группировки выявили разведывательные квадрокоптеры и тяжелые гексакоптеры противника в районе населенного пункта Карла Маркса в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в министерстве, для поражения воздушных целей были применены специальные сбрасываемые петли из прочной синтетической веревки, которая попадала в винты. Вследствие этого беспилотники противника теряют управление и падают, получая критические повреждения.

"Также ударными FPV-дронами уничтожены гексакоптеры типа "Баба-яга", применяемые ВСУ для сброса боеприпасов на позиции наших подразделений. Беспилотники были поражены заблаговременно в воздухе прямыми попаданиями", - добавили в ведомстве.