Морпехи уничтожили диверсионную группу ВСУ на правом берегу Днепра

Боевую задачу выполнил расчет 122-мм орудия Д-30, отметили в Минобороны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Артиллеристы морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионную группу противника во время ротации личного состава на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, воздушная разведка обнаружила диверсионную группу ВСУ на одном из островов. После этого расчет 122-мм орудия Д-30 выдвинулся на позицию и уже через пару минут первым выстрелом поразил цель.

"Несколько минут уходит для наводки по второй цели, и снова выстрел. Слаженными действиями с минимальным расходом боеприпасов артиллеристы бригады морской пехоты Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ вместе с пунктом временной дислокации, в котором укронацисты проходили ротацию", - говорится в сообщении.

Как отметил командир батареи с позывным Кабан, вся островная зона Херсонской области находится под контролем российских подразделений. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что североморцы из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить удары по живой силе, бронетехнике, пунктам управления, пунктам временной дислокации и пунктам управления беспилотников ВСУ.