Боец Петля: ВСУ в Поддубном ДНР прикрывались гражданскими

В населенный пункт ВС РФ заходили малыми группами, добавил военнослужащий

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Украинские войска в селе Поддубное на западе ДНР пытались прикрываться мирным населением. Как рассказал ТАСС стрелок 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Петля, ВСУ прятались от обстрелов в жилых домах мирных жителей.

"Они поселялись в домах, где жили гражданские, и все дела. Мы по ним ударить не можем, потому что там гражданские. И приходится уже собственными силами их оттуда выкуривать, не задев гражданских", - сказал боец.

Он добавил, что в населенный пункт российские войска заходили малыми группами.

6 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Поддубное в ДНР.