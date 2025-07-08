Боец Шустрый: после потери Поддубного части ВСУ будет некуда отступать

Сейчас противник пытается контратаковать в районе населенного пункта, добавил военнослужащий ВС РФ

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Потеря села Поддубное на западе ДНР лишает украинскую группировку возможности отступить и выжить. Как рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шустрый, за спинами ВСУ поля, движение по которым приведет к их полному уничтожению.

"После населенного пункта Богатырь дальше была Алексеевка и Поддубное. То есть откатываться им сейчас с Подубного вообще уже некуда. Дальше у них были только поля. Они за него боролись до последнего. Отдать они его нам не собирались, иначе в поля и гибель", - рассказал военнослужащий.

Как уточнил штурмовик, ВСУ сейчас пытаются контратаковать в районе населенного пункта.

6 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Поддубное в ДНР.