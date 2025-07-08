Боец Шустрый: в Поддубном мирные жители помогали ВС РФ выявлять позиции ВСУ

Жители также сообщали российским военным об изменениях оперативной обстановки в населенном пункте и попытках противника забросить резервы на окраины населенного пункта

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Мирные жители села Поддубное помогали выявлять места дислокации и схроны ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шустрый.

"Мирные жители помогали искать ВСУ. Гражданские нас встречали довольно-таки уверенно, они помогали нам много. Снабжали чем могли. Даже воду нам подносили. Говорили где, что, кого они видели", - рассказал военнослужащий.

Сообщали также и об изменениях оперативной обстановки в населенном пункте и попытках противника забросить резервы на окраины населенного пункта.

6 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Поддубное в ДНР.