По Белгородской области за сутки выпустили свыше 100 беспилотников

Пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 116 беспилотников и 74 боеприпасов нанесли удары по семи районам Белгородской области за прошедшие сутки. Пять мирных жителей получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе поселок Борисовка, села Зозули и Стригуны атакованы пятью беспилотниками, четыре из которых сбиты. В поселке Борисовка в результате атаки беспилотника ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. Две женщины будут проходить лечение в амбулаторных условиях, девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Во дворе МКД повреждены шесть легковых автомобилей и девять квартир", - написал он.

По информации главы региона, Шебекинский округ атакован с помощью 33 беспилотников и 1 боеприпаса, в областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в ночь на 7 июля в Шебекино. В округе повреждены восемь автомобилей, четыре частных домовладения, грузовой автомобиль и сельхозпредприятие.

По Волоконовскому району выпущено 17 беспилотников, вследствие атаки дрона на "Газель" ранен мужчина, повреждены грузовой и 2 легковых автомобиля, объект связи и частный дом. По территории Грайворонского округа выпущено 17 боеприпасов и 12 беспилотников, повреждены легковой автомобиль и огнем уничтожен двухквартирный дом.

В Краснояружском районе по восьми населенным пунктам выпущено 56 боеприпасов и 24 беспилотника, информация о последствиях уточняется. Белгородский район атакован с помощью 17 беспилотников, повреждены здание сельхозпредприятия, 4 частных дома, надворная постройка и коммерческий объект.

"В Валуйском муниципальном округе села Борки и Казинка, а также хутора Бабка и Михайловка подверглись атакам восьми беспилотников, один из которых сбит. В селе Казинка повреждена линия электропередачи, в селе Борки - инфраструктурный объект связи, в хуторе Михайловка - частный дом", - добавил Гладков.