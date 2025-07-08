Саперы "Феникса" с помощью дронов сбрасывают заграждения в расположение ВСУ

Это нарушает пути снабжения противника, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов батальона "Феникс" 1-ой гвардейской инженерно-саперной бригады в составе группировки войск "Север" сбрасывают инженерные заграждения в расположение противника, что нарушает пути снабжения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады в составе группировки войск "Север" ежедневно применяют FPV-дроны в тылу противника. Это затрудняет снабжение врага оружием, боеприпасами, топливом и продовольствием. С помощью беспилотников бойцы выполняют самые разнообразные задачи. Одни дроны могут быть задействованы для сброса инженерных заграждений в расположение противника, другие - для нанесения ударов по боевикам ВСУ", - говорится в сообщении.

Там отметили, что взаимодействие с другими подразделениями беспилотной авиации, обеспечение их актуальных нужд, каждодневное совершенствование знаний и навыков - основные составляющие работы расчетов. Запуск каждого дрона происходит в сжатые сроки. Расчет быстро разворачивает оборудование, устанавливает его на местности и после подготовки боевого заряда отправляет дрон в тыл противника.

Командир отделения с позывным Бугор рассказал о стоящих перед его подчиненными задачах. "В данный момент наш расчет выполняет задачи по устройству инженерного заграждения на возможных путях подхода противника. Соответственно, сейчас работаем вдоль государственной границы. Также выполняем задачи по уничтожению техники противника, опорных пунктов, живой силы. На сегодняшний день подразделения нашего батальона работают практически на всей линии боевого соприкосновения", - сказал он.

В ведомстве добавили, что оператор одного квадрокоптера в кратчайшие сроки с минимальными затратами может вывести из строя небольшое подразделение противника, нанести урон опорным пунктам, сжечь боевую технику.