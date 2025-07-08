Родственники насильно мобилизованных солдат в 425-й ОШП пытаются объединяться для борьбы с произволом командования штурмового полка

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Родные военных, которые служат в понесшем потери в Сумской области 425-м отдельном штурмовом полку (ОШП) ВСУ, сообща хотят бороться с произволом командования. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родственники насильно мобилизованных солдат в 425-й ОШП пытаются объединяться для борьбы с произволом командования штурмового полка. Характерно, что вдовы без особого стеснения оставляют свои мобильные телефоны и не скрывают персональные данные, понимая, что СБУ всех не пересажает", - сказал собеседник.