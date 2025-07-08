В Поморье испытали первый в регионе морской беспилотник

Глава Архангельской области Александр Цыбульский назвал разработку важным шагом для развития логистики, особенно на труднодоступных островных территориях

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Испытания морского беспилотника прошли в Архангельске, написал в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский. В ближайшее время беспилотный аппарат пойдет в первый переход на Соловки.

Архангельская область станет первым северным регионом, где будет внедрен опыт применения морских беспилотников. Проект по безэкипажной морской логистике реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительством Архангельской области, компаниями "Си Проект" и "Безэкипажная логистика" на полях Петербургского международного экономического форума-2025.

"Будем первыми, кто запустит беспилотные плавательные аппараты на службу жителям. Сегодня испытали морской беспилотник - катер "Бриз", разработанный компанией "Си Проект". Уже в ближайшие дни он отправится на Соловки с экспериментальным переходом", - рассказал губернатор.

Он отметил, что это важный шаг для развития логистики, особенно на труднодоступных островных территориях. Управлять беспилотником можно как в автоматическом, так и в ручном режиме. "Наша цель - в течение двух лет сделать такие суда частью логистической системы региона. Для этого активно работаем над созданием нормативно-правовой базы и оценкой экономической целесообразности. Специально созданная межведомственная рабочая группа рассматривает все организационные вопросы", - добавил Цыбульский.

Технические характеристики безэкипажного катера позволяют перевозить до 500 кг груза на значительные расстояния. "Безэкипажный катер "Бриз" - маломерное судно с дизельным двигателем ярославского завода, снабжено большим количеством радиоэлектронных систем связи отечественного производства, что позволяет управлять им в разных режимах. Оснащен автоматической идентификационной системой, а также системой ручного и автоматического управления", - приводит пресс-служба губернатора слова генерального директор компании "Си проект" Дмитрия Богданова.

Во время экспериментального перехода на Соловки за морским беспилотником будут наблюдать с двух постов: на сопровождающем судне "Шершнев" и в офисе компании в Санкт-Петербурге.

"Архангельская область идеально подходит для внедрения морских беспилотных систем: открытое море, большая река для проведения тренировочных испытаний, населенные пункты с побережьем, большой морской порт, островные территории, много маломерного флота. Есть и потенциал человеческий - профессионалы отрасли, университет, который может готовить кадры", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Безэкипажная логистика" Владимир Шумилов.

Перспективы проекта

Экспериментальный переход морского беспилотника на Соловки состоится в ближайшие дни. Планируется доставить около 150 кг груза. Губернатор предложил компании "Си Проект" рассмотреть возможность получения статуса резидента Арктической зоны РФ, чтобы в дальнейшем развернуть производство морских беспилотников на территории Архангельской области и перейти к их промышленной эксплуатации. "Нужно переходить к активной фазе реализации проекта, чтобы в течение двух лет такие безэкипажные суда могли ходить по маршруту островных территорий, доставляя необходимый груз. Сегодня мы запускаем экспериментальный образец, важно, чтобы в дальнейшем он стал частью логистической системы в регионе", - сказал Цыбульский. Это позволит создать новые рабочие места и укрепить экономику области.